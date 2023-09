İmamoğlu: Kentin 100 farklı noktasında çalışıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da, özellikle Arnavutköy ilçesinde etkili olan yağışlar ve sonrasında yaşanan bazı su baskınlarıyla ilgili AKOM’da açıklamalarda bulundu. Başkan İmamoğlu, kentin 100 farklı noktasında çalıştıklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Eyüpsultan’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) kameraların karşısına geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyuyla güncel bilgileri paylaşarak, bu gecede sabaha kadar geçişler olabileceğini belirterek, yağmurun sadece bereket olduğu bir akşam diledi.

“BU GECE DE SABAHA KADAR GEÇİŞLER OLABİLİR”

“Önceki yağışta da söylediği gibi, normal yağışların ötesinde, anlık geçişlerde yoğun yağış düşüşleri etkileyecek gibi gözüküyor, demiştim. Şimdi bugün de benzer bir durumu yaşıyoruz" diyen Başkan İmamoğlu, "Bir çarpıcı örnek vermem gerekirse, yine Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış düştü. Geçen, ‘çok yoğun’ diye tariflediğimiz 2 saatte 125 kiloya yakın yağışın, bu sefer 2 saatte 200 kiloyu aşan bir orana yükselmesi, aslında yağışın belli bölgelere ne kadar yoğun düştüğünün bir göstergesi. Silivri, Çatalca, Sancaktepe, Eyüpsultan, tabii ki Başakşehir'i etkileyen yağışın devamı var. Tüm bu yağış miktarlarıyla, İstanbul'un Avrupa yakasında etkili bir süreci yaşadık. Şu anda durağan bir süreç var. Yoğunluk biraz azalmış gözüküyor. Arkadaşlarımın bana vermiş olduğu bilgilere göre, pazartesiye kadar yağışlar İstanbul'da etkisini sürdürecek ama bu denli etkili olmasa da anlık geçişler beklenmekte. Yine uzman arkadaşlarımızın ifadesiyle, bu gece de sabaha kadar geçişler olabilir ve bu konuda vatandaşlarımızı yine uyarıyoruz. Daha önce uyardığımız gibi, bu akşam da böyle bir süreç bekleniyor. Buna benzer geçişleri, Cumartesi geceyi Pazar'a bağlayan zaman dilimi içerisinde, Pazar sabahına kadar yaşayabileceğimiz noktasında uyarıları var arkadaşlarımın" diye konuştu.

“İBB’NİN ALTYAPI ÇALIŞMASI YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR”

“Elbette uzun zamandır kuraklık yaşayan şehrimizin yağışlarla buluşması, büyük temennimiz" diyen İmamoğlu, "Fakat iklim değişikliğinin ortaya koyduğu bu şekildeki yağışların da kent yaşamını zorladığı bir gerçek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı mücadelesi, yoğun bir şekilde sürüyor. Ama malumunuz, geçen yağışta da ifade ettiğim gibi, ki bir kısım yine ne yazık ki İkitelli Sanayi Bölgesi’nin içinden göllenmelerle ilgili yoğun görüntüler geldi. O bölgedeki bir kısım yatırımların yapılmasıyla ilgili aldığımız kararlar devam edecek. Ama İstanbul’un bu konuda, açık söyleyelim ki, altyapıyla ilgili süreçte çok eksik kalan noktaları olduğu bir gerçek. Dört yıldır, 100’ün üzerinde noktaya dokunmuş altyapı çalışmalarımız var. Bazen dere yataklarında, bazen atık su ve yağmur suyu kanallarının ayrıştırılarak dengeli bir altyapı sürecinin yağışlarda, karda ve diğer ortamlarda dengeli bir altyapının çalışmasını sağlayıcı projeler geliştirdik. Bir bölümü bitti ve bölümü devam ediyor" dedi.

“SAHADA 3.430 PERSONELİMİZ VAR, 1.658 ARACIMIZLA BERABER MÜDAHALELER YAPIYORUZ”

Sahada 3 bin 430 personelin varlığına dikkati çeken İmamoğlu, "Bin 658 aracımızla beraber müdahaleler yapıyoruz. Arkadaşlarımız, yoğun bir biçimde ihbarlara yönelik sahada aksiyon alıyorlar. Şu ana kadar ciddi sayıda müdahalemiz söz konusu. Ama şu an İstanbul'da, o anlık birikmelerin yarattığı sorunların hızlıca geçiştirildiği görünüyor. Çok fazla şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok. Birkaç noktada ihbarla arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bir bölgede, Arnavutköy'de, bir ihbarla ilgili şu anda itfaiye ekibimiz, mahsur kalan 7-8 arkadaşımızın bir fabrikada desteğini sağlamaya gayret ediyorlar. Onun dışında şu an itibariyle, vatandaşlarımızın bir kısım sel baskınları ve su baskınlarının ötesinde daha ileri seviyede bizi üzecek herhangi bir kötü haber almadık. Umut ederiz ki, bu akşam yine tedbirleri en üst seviyede tutarak, -özellikle motosiklet gibi araçları gördüm- yağış esnasında hareket etmemelerini ve bu konuda tedbirli davranmalarını özellikle ifade etmek isterim" diye konuştu.