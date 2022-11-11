İmamoğlu 'hakaret'ten hakim karşısında!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'YSK üyelerine hakaret' ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması bugün görülecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 2019'daki yerel seçimler sırasında "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle" başlayan yargılanmasına devam ediliyor. İmamoğlu, iptal edilen 31 Mart 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından "31 Martı iptal ettirenler ahmaktır" demişti.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Eylül'de görülen duruşmayı mahkeme, tanık dinlenmesi için bugüne ertelemişti.

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki duruşma saat 11.00'de başlayacak.

Hakkında 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ''siyaset yasağı'' ile karşı karşıya kalabilir