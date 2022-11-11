İmamoğlu davası 14 Aralık'a ertelendi... Davutoğlu'ndan 'moral' ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 14 Aralık'a ertelendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle başlayan yargılanmasına bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile devam edildi.

Eski mütalaasını tekrar eden savcı, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi.

İki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ‘siyaset yasağı’ ile karşı karşıya kalacak olan İmamoğlu ile ilgili karar 14 Aralık'ta görülecek davaya ertelendi.

"BU BİR ADALET DAVASIDIR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu erteleme ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bu bir adalet davasıdır ve biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" diyen Başkan İmamoğlu, "Bu süreçte destek mesajı paylaşan siyasi partilerimizin liderlerine ve yöneticilerine, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, sanatçılara, gazetecilere, aydınlara ve tüm yurttaşlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1591012335564443648

DAVUTOĞLU, İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu da Saraçhane’de ağırladığını belirterek, Davutoğlu'na bu önemli ve hassas günde verdiği moral desteğinden ötürü teşekkür etti.