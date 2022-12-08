İmamoğlu Başkonsoloslarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan Başkonsoloslarla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan Başkonsoloslar ile Beşiktaş Kuruçeşme’de kahvaltı programında bir araya gelerek yılsonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen toplantı, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamıyordu. İngiltere, Amerika, Kanada, Rusya, İsveç, Avrupa Birliği ülkeleri, Balkan ülkeleri ve çok sayıda ülkenin katılım sağladığı toplantıda “dostluk ve dayanışma” vurgusu yapıldı.

Başkan İmamoğlu, “2023’te yüzüncü yılını kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bizim unutulmaz önderimiz Atatürk bu ülkenin geleceğine dair iyimserliğini şu sözlerle ifade etmişti: ‘Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileriye gideceğiz.’ Bu sözler aslında her türlü toplumsal ilerlemenin temel dinamiğini de ortaya koyuyor: Daima milletin sevgi ve güvenine dayanmak, güç ve meşruiyeti milletten almak… Dünya için de aynı şeyi söyleyebiliriz rahatlıkla” dedi.

İstanbul’daki belediyecilik modelinin ‘demokrasi, adalet ve yatırım’ üzerinde yükseldiğini belirten Başkan İmamoğlu, “Yerel demokrasi, bir arada yaşamanın ahlaki ve manevi çimentosudur. Adalet, bir şehirde sürdürebilir şekilde huzuru, barışı ve dayanışmayı sağlamanın tek yoludur. Yatırım, bir şehirdeki toplumsal ve ekonomik kalkınmanın itici gücüdür ve mutlaka insani, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir perspektife sahip olmalıdır. İstanbul’u adil, yeşil ve yaratıcı bir kent yapma hedefimize ancak daha fazla demokrasi, daha fazla sosyal adalet ve daha fazla yatırımla ulaşabiliriz” diye konuştu.

Başkan İmamoğlu, 23 şehrin inisiyatifiyle geçen yılın Kasım ayında kurulan B40 ağındaki ülke sayısının yeni katılımlarda 50’nin üzerine çıkacağını söyledi.