İmamoğlu Akşener'i yalnız bırakmadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ablası Mualla Özen’i Kocaeli’de son yolculuğuna uğurlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i yalnız bırakmadı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ablası Mualla Özen’i son yolculuğuna uğurlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i yalnız bırakmadı. CHP İstanbul milletvekili Engin Altay ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de İzmit Gündoğdu Köyü’ndeki cenazede İmamoğlu’na eşlik etti.

Ekrem İmamoğlu, Akşener’i Gündoğdu Camii önünde karşılayarak taziyelerini sundu. Akşener de İmamoğlu’na, “Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Ölmüşlerinizin hepsine rahmet olsun. Çok teşekkür ederim” şeklinde karşılık verdi.

Cenaze, kılınan ikindi namazının ardından Göndoğdu Mezarlığı’na getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından, merhume Özen, dualar eşliğinde defnedildi. Defin işleminin ardından mezarlıktan ayrılan İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener’e bir kez daha taziyelerini sundu. Akşener, İmamoğlu ve beraberindeki heyetin cenazeye katılımlarından duyduğu memnuniyeti, “Zahmet ettiniz. Allah razı olsun. Çok sağ olasınız. Nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.