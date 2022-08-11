İmamoğlu AKOM'dan seslendi... İstanbul'da beklenen yağış gerçekleşmedi, yine de teyakkuzdayız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olması beklenen yağışla ilgili AKOM’da açıklamalarda bulundu. 4 bin 625 personel ve bin 831 araç-ekipmanla sahada olduklarını belirten Başkan İmamoğlu, beton mikserleriyle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olması beklenen yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) açıklamalarda bulundu. Açıklamada Başkan İmamoğlu’na, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve Büyükşehir'in nin tüm daire başkanlıklarının ve birimlerinin yetkilileri eşlik etti.

İstanbul’da beklenen yağmurun tahmin edilen ölçüde etkili olmadığını belirten İmamoğlu, yağışın dün itibariyle Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir ilçelerinde başladığını, ilerleyen saatlerde Çatalca, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar bölgelerinde yağış etkili olduğunu aktardı.

Hem AFAD'ın hem AKOM olarak bizlerin yaptığı yağmur uyarısıyla birlikte Büyükşehir olarak bu hafta başından bu yana teyakkuzda olduklarını belirten Başkan İmamoğlu, "Şu anda bütün ilgili kurumlarımızın yöneticileri AKOM'da. Kontrolü buradan yürütüyoruz. İstanbul genelinde, şu anda tümüyle hazır olan 4 bin 625 personelimiz sahada. Bin 831 araç-ekipmanla birlikte de vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara karşı hazırlıklarını yapmış bir biçimde bu sağanak yağışa karşı müdahaleyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“GEÇMİŞTE YAŞANAN İHMALLER İSTANBUL’U SIKINTIYA SOKABİLİYOR”

Saha, kontrol ve yönetim ekiplerinin koordineli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini kaydeden İmamoğlu, “Elbette bizim afet süreçlerinde yaşadığımız sorunların bir tanesi; geçmişten gelen bazı ihmaller giderilmediyse, süreç İstanbul'u sıkıntıya sokabiliyor. Ama iddiayla ifade etmeliyim ki; biz, 2,5 yıla yakındır İstanbul'da hem İSKİ'yi hem Altyapı ve Yol Bakım, Fen İşleri gibi birimlerimizle beraber, İstanbul'un altyapıyla ilgili ciddi bir sorun kısmını çözmüşüz diyebilirim. Ama yatırımlarımız devam ediyor. Yaklaşık 11 milyarın üzerine çıkmış bir yatırım yaptığımızın İstanbullular tarafından bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

'BETON MİKSERİ' UYARISI!

Başkan İmamoğlu, beton mikserleriyle ilgili önemli bir uyarıda da bulundu.

Bazı beton mikserlerinin kontrolsüz alanlarda yıkanması nedeniyle mazgallarda tıkanma yaşandığı bilgisini paylaşan Başkan İmamoğlu, “Bu beton mikseri meselesi, bir basit mesele gibi gözüküyor ama bedeli çok ağır olabiliyor. Arka planda bir evi su basabiliyor. Allah korusun başka hususlara kadar gidebilir. Bunun gibi çevreye zarar verici atıkları lütfen hiç kimsenin bu tür yağmur kanallarına bırakmamasını, özenle davranmasını bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum” dedi.