İmamoğlu: AA'ya toplama çıkarmayı öğreteceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.ANKARA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Ajansı'nın bitkisel hayata girdiğini ve bitkisel hayattan çıkmak içni bizim iktidara gelmelerini beklediklerini söyledi. Vatandaşların sonuçlara asla itibar etmemesini isteyen İmamoğlu, "İstanbul'a veri akışını kesen Anadolu Ajansı yöneticileri bizim için yok hükmündedir. Anadolu Ajansı'na inancımız yoktur. 2015 Haziran seçimlerinde Anadolu Ajansı ne hikmetse Sayın Erdoğan'ı yüzde 65 ile önde başlatıyor. O seçim yüzde 40 ile bitiyor. Kasım seçimlerinde yüzde 75 ile başlatıp yüzde 49 ile bitiriyor. 2018'de yüzde 67'lerle başlatıp 52 ile bitiriyor. 2019'da ise gücü yetmiyor yine yüksekten başlıyor ama 2 saat sonra ekranlarını kapatıyor" diye konuştu.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara sözde itiraz yapılarak sisteme yüklenmediğini öne süren İmamoğlu, "Bu da manipülasyonu yükseltiyor. Biz buradayız. Birazdan Millet İttifakı liderleri de burada olacağız. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yüzünüz gülümsemeyle baki olsun. Sandık başındaki demokrasi kahramanları işlerine baksın, biz onlara güveniyoruz" dedi.

https://youtu.be/wc-MXgaO8_s

Mansur Yavaş ise, kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp tüm milleti yanılttığını öne sürerek, "Mahçup da olmuyorlar. Hiçbir güvenilirliği yoktur. AA işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre yüzde 23,87'ye varan sonuçlara göre sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. AA'nın durumuna düşmek istemiyoruz. Ekrem Başkanımın da söylediği gibi bizi izleyen herkesin moralleri yüksek olsun" dedi.