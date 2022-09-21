İmamaoğlu: Boş işlerle uğraşmasınlar

Davasının ertelendiğine yönelik kararı lise öğrencilerini ziyarette alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı öğrencilerin arasında yanıtladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 11 Kasım’a ertelendiği haberini, ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı.

Konuyla ilgili ilk açıklamasını, okulun merdivenlerinde, öğrencilerin yoğun ilgisi altında yapan İmamoğlu, “Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım’a uzatılmış. Ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız… Mesele bu. Diğeri boş. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada” ifadelerini kullandı.