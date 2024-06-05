İlkokul öğrencisi 4 yılda 5 bin 10 kitap okudu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 4 yılda 5 bin 10 kitap okuyan ilkokul öğrencisi Ahmet Destan Kara ve ailesini makamında kabul etti.Bilecik Life / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 4 yılda 5 bin 10 kitap okuyarak büyük bir başarıya imza atan Atatürk ilkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Ahmet Destan Kara ve ailesini makamında kabul etti.

Okuma sevgisini erken yaşta keşfeden Ahmet, 6 yaşında okumayı öğrendikten sonra 4 yıl gibi kısa bir sürede 5010 kitap bitirdi. Ahmet'in bu azmi ve kitaplara olan tutkusu, hem ailesi hem de öğretmenleri tarafından büyük takdirle karşılandı.

Vali Aygöl, “Bu tür başarı öyküleri, okuma kültürünün yaygınlaşması ve gençlerin kitaplarla daha fazla vakit geçirmesi açısından büyük önem taşıyor. 5010 kitap okuyan Ahmet’in disiplini ve okuma alışkanlığı, ona yaşam boyu fayda sağlayacak önemli beceriler kazandıracaktır” dedi.