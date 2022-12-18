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İlk yerli lokomotif motoru 'Özgün' görücüye çıktı

GÜNDEM 18.12.2022, 12:24
İlk yerli lokomotif motoru 'Özgün' görücüye çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demiryolunun bu ülkenin kültürü olduğunu belirterek, ilk yerli tasarım lokomotif motoru Özgün'ün 8 silindirli olarak üretildiğini, mühendislik altyapısının ise 12 ve 16 silindirliğe de cevap verecek şekilde tasarlandığına dikkati çekti.ANKARA (İGFA) -Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı"na katıldı.

100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdıklarını ve tarihin bunu yazacağını belirten Karaismailoğlu, 20 yıl öncesinde Türkiyede az gelişmiş bir altyapı olduğunu, gelinen noktada ise havayolu altyapısının tamamen bitirildiğini, karayolu altyapısının çok önemli kısmının tamamlandığını söyledi. 29 bin kilometreye ulaşmış bölünmüş yol ağı ile Türkiyedeki hareketliliğin önündeki engelleri kaldırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, 20 yıl önce Türkiye genelinde 8 milyon araç vardı. Bugün Türkiye genelindeki kayıtlı araç sayısı 26 milyon. Ama trafik sıkışıklığı 20 yıl öncesinden çok çok daha az. Çünkü bu yaptığımız yatırımlar sayesinde bütün engelleri ortadan kaldırdık. Anadolunun her tarafında sanayinin, üretimin, istihdamın, turizmin, tarımın gelişmesinde bu ulaştırma altyapısındaki büyük yatırımlar bulunuyor.  Türkiyenin yüzyıllardır önünde bulunan tıkanıkları kaldırdık dedi.

Bir birimlik ulaştırma altyapı yatırımının üretime tam 10 kat, milli gelire 6 kat etki ettiğine işaret eden Karaismailoğlu, bu etkilerin Anadolunun her köşesinde görüldüğünü söyledi. 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yapıldığının altını çizen Karaismailoğlu, bu yatırımların üretime etkisinin 1 trilyon, milli gelire 600 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Yatırımlarla her yıl 1 milyon kişiye istihdam sağlandığını aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Ulaştırma altyapımızı tamamladık. 183 milyar dolarlık yatırımın yüzde 65ini karayollarına yaptık. Karayollarında önemli bir eksiğimizi tamamladık. Artık bundan sonra demiryolları ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Türkiye genelinde 13 bin 100 kilometre demiryolu ağımız var. Bunun 1400 kilometresi hızlı tren hattı. Şu anda yapımı devam eden tam 4 bin 500 kilometrelik demiryolu hattında yoğun bir çalışmamız var. Bu yoğun çalışmamız sonucunda hızlı tren bağlantılı 8 ilimizi 52ye çıkarmak için çabalıyoruz ifadelerini kullandı.

ÖZGÜN MOTORUNU LOKOMOTİFLERDE KULLANACAĞIZ

Özgün Motor projesinin çok kıymetli olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tübitak Ruteyle çalışmalar yapıyoruz. Demiryolu sektöründeki bu demiryolu araçlarını ihtiyacımızın önemli bir kısmını, altyapısını Tübitak Rute ve TCDD'deki çalışma arkadaşlarımızla birlikte önemli seviyeleri aşmış durumdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl üç tane önemli demiryolları fabrikası Eskişehir Adapazarı ve Sivas'ta ki fabrikaların güçlerini birleştirerek önemli bir aşamaya geçtik. Artık Adapazarı'nda hem banliyö trenlerimiz hem de milli elektrikli trenlerimiz, Eskişehir de lokomotiflerimiz ve demiryolu bakım ekipman araçlarımızı üretiyoruz ve Sivas'ta da vagon ihtiyacımızın çok önemli bir kısmını karşılıyoruz. Milli Elektrikli trenimizin imalatları bitti. Şu an test sürüşleri 10 bin kilometreye ulaştı. İkinci tren setimizin de imalatları tamamlandı. Bir taraftan da seri imalatlarımıza da başladık. Önümüzdeki günlerde bu sertifikasyon ve test sürüşleri tamamlandığında yerli milli trenimiz de demiryolu raylarımızda görmeye başlayacağız. Peşinden 160 kilometre hıza ulaşacak trenimiz 225 kilometre hıza sahip yerli milli elektrikli trenimizin de tasarım çalışmaları bitmek üzere. Onun da ilk prototipinden sonra seri imalatlarımıza başlayacağız. Özgün Motor 8 silindirli olarak üretildi ama mühendislik altyapısı 12 ve 16 silindirliğe de cevap verecek şekilde tasarlandı. Demiryolu araçlarımızda özellikle lokomotiflerimizde kullanmaya başlayacağız ama önümüzdeki günlerde gemi sanayinde de tersanelerde de aranan bir motor olacak."

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