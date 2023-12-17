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İlk uzay misyonu 9 Ocak'ta

GÜNDEM 17.12.2023, 18:27
İlk uzay misyonu 9 Ocak'ta

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Misyon 9 Ocak 2024’te gerçekleşecek.ANKARA (İGFA) - İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Türk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıklamıştı.

Bakan Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı’nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı,16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

Videoda; Alper Gezeravcı, görev armasının detaylarını anlattı.

09.01.2024 ????????????#MilliTeknolojiHamlesi#MilliUzayProgramı#TürkiyeninİnsanlıİlkUzayMisyonu pic.twitter.com/DA9lz3vNfQ — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 14, 2023

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Bakan Kacır, milli teknoloji hamlesinin bugüne kadar Türk mühendisleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin omuz omuza gerçekleştirdiği bir başarı hikayesi olmasının da sembolü niteliğinde olduğunun altını çizdi.

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