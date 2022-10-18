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İlk uzay görevi için fiziki testler tamamlandı
GÜNDEM 18.10.2022, 13:12
Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için fiziki test süreçleri tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı'nın önemli aşaması olan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi ile ilgili detay paylaştı.
Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için fiziki test süreçleri tamamlandığını duyuran Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bilimsel araştırmalar yapacak olan uzay yolcumuzun seçiminde artık sona yaklaşıldığını belirterek, sürece ilişkin kısa videoya yer verdi.
https://twitter.com/tuajans/status/1582062139061116933
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