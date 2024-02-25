İlk müze denizaltısı halkla buluşmaya hazırlanıyor

S-338 Borda numaralı ULUÇALİREİS müze denizaltısı, Çanakkale Deniz Müzesi'nde halkın ziyaretine açılmaya hazırlanıyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Deniz Kuvvetleri'nde 1971-2000 yılları arasında 29 yıl görev yapan ULUÇALİREİS müze denizaltısı, Gölcük Tersanesinde kapsamlı bakım ve restorasyona tabi tutulması sonrasında, Çanakkale Deniz Müzesinde sergilenmek üzere Çanakkale’ye intikal ettirildi. Müze denizaltı, burada Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar ve Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen’in de katıldığı törenle karşılandı.

Hatırlanacağı gibi S-338 Borda numaralı ULUÇALİREİS hizmette bulunduğu süre zarfında 37 Millî ve 9 NATO Tatbikatı’na, 12 cephe ve 7 rotasyon görevi, 160 talim torpidosu atışı, Birçok mayın döküş eğitimi, SAT-Denizaltı müşterek eğitimi, Kurtarma Gemisi-Denizaltı müşterek eğitimi, 1645 kez dalış gerçekleştirdi.

Hizmet dışına ayrılmasına müteakip ilk müze denizaltısı olarak tadil edilen ULUÇALİREİS, kısa bir süre sonra Çanakkale Deniz Müzesinde halkımızın ziyaretine açılacak.

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