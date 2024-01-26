Son Dakika

'İlk'lerin ve 'en'lerin projesi... Türkiye'nin en hızlı metrosunun son halkası açılıyor

GÜNDEM 26.01.2024, 11:00
'İlk'lerin ve 'en'lerin projesi... Türkiye'nin en hızlı metrosunun son halkası açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı"nın son halkası olan "Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı" açılışını, 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceklerini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattında yapılan çalışmaların tamamlandığını belirtti. Birçok özelliği ile ilklerin, ve enlerin projesi olan Türkiye'nin en hızlı metrosu Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası olan Gayrettepe Kağıthane etabındaki çalışmaları tamamladıklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla hattın İstanbullu vatandaşların hizmetine 29 Ocak Pazartesi günü açılacağını duyurdu.

Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattının 9. ve son istasyonunun Kağıthane-Gayrettepe hattı olduğunu belirterek, Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattının 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kâğıthane etabındaki tamamlanan çalışmalarla toplam hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıktı dedi.

TAKSİM  İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 41 DAKİKA OLACAK

Bakan Uraloğlu tamamlanan proje ile; Gayrettepe  İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika, Taksim  İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika, Taksim  Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4. Levent  İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını ifade etti.

Hizmete açılacak Gayrettepe İstasyonu'nun 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik." dedi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'un en derin metro istasyonu olacak istasyona kusursuz erişimi sağlamak için yaya simülasyonları çalışıldığını ifade ederek, "32 adet yürüyen merdiven ile 8 adet asansör planlandık. Hattımız vatandaşlarımıza sağladığı hızlı ve konforlu ulaşım imkanının yanı sıra mimari detaylarıyla da İstanbulumuza yakışan ikonik mekanlar kazandırıyor. Bu istasyonun da hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuyla entegre olacak, hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaşta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA BİR METRO PROJESİNDE 10 ADET TÜNEL DELME MAKİNASI AYNI ANDA KULLANILDI

Bakan Uraloğlu, projenin enlerin ve ilklerin projesi olduğuna dikkati çekerek, "İlk olarak, 37,5 kilometre ile tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiyede ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel delme makinası TBM aynı anda kullanıldı. Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk Mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti; bu çaptaki makinalar arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. TBM ilerlemelerinde; günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiyenin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor. Yine, ilk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile Aselsan ve iş birliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık." dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 57
2. Galatasaray 22 57
3. Trabzonspor 22 37
4. Beşiktaş 22 36
5. Rizespor 22 35
6. Antalyaspor 22 33
7. A.Demirspor 22 31
8. Kasımpasa 22 29
9. Kayserispor 22 29
10. Ankaragücü 22 28
11. Başakşehir 22 27
12. Alanyaspor 22 26
13. Sivasspor 22 26
14. Samsunspor 22 25
15. Gaziantep FK 22 23
16. Hatayspor 22 22
17. Pendikspor 22 22
18. Karagümrük 22 21
19. Konyaspor 22 21
20. İstanbulspor 22 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6