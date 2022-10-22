İlk keşif kampüs Gaziantep'te açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bilim merkezlerindeki deney düzenekleri üzerinden eğitim vererek, bunu atölye eğitimiyle harmanlayıp kendine özgü bir eğitim modeli sunan “Fatma Rezzan – Mehmet Ragıp Güzelbey Çocuk Üniversitesi Keşif Kampüsü” yeni eğitim öğretim yılına başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, T3 Vakfı, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kurulan Gaziantep Keşif Kampüsü Türkiye’nin ilk keşif kampüsü oldu.

Kampüs, bilim, teknoloji ve sosyal alanları içeren 8 tema üzerinde 4 ve 5’nci sınıf öğrencilere eğitim verecek.

Doğa, fizik, insan bilimleri ve kimya, teknoloji, matematik, astronomi ve havacılık, kişisel gelişim ve destekleyici eğitim temalarından eğitimlerin verileceği atölye ortamları ve keşif alanlarının bulunduğu kampüste 2 aşamalı sınavla belirlenen 256 öğrenci ile hafta sonu eğitimlerine başlayacak. Öte yandan okullardan gelen grupların “Eğitimde Farklı 1 Gün” projesiyle kampüste bulunan atölyelerden faydalanmasına imkan sağlanacak.

"YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK İÇİN BURADAYIZ"

Törende konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kampüsün birlikte iş yapma modeli olarak görülen Gaziantep Modeli ile hayata geçtiğini ifade ederek şunları söyledi: “‘Oku’ diyen bir medeniyetten geliyoruz. Medeniyet tarihimize baktığımızda kim bilgiyi üretir ve hayata geçirirse dünyanın sözünü söylüyor. Silikon vadilerinde bilgi üretip, beşeri sermayeye yatırım yapanlar, bilgi ekonomisini güce dönüştürenler 200 yıldır dünyanın sözünü söylüyor. Dünyayı iyi okumak lazım. Biz yeni şeyler söylemek için buradayız. Yeni şeyleri 100 yıllık cumhuriyetimizin bize bıraktığı mirasla söyleyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük manevi miras ‘bilim ve akıldır.’ 100 yıllık şanlı şerefli tarihimizin emanetçisiyiz.”

TÜRKİYE’NİN, İKİNCİ YÜZYILINDA, KENDİ ÇOCUKLARININ BAŞARI HİKAYELERİNİ YAZMA ZAMANI GELDİ

Çocukların en güzel hazine olarak gördüğünü ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilim dünyası artık 7 yaş çok geç diyor. Artık bebek, çocuk kütüphaneleriyle taramalar yapıp kabiliyetlerine göre anne babayı bilinçlendirip, çocuklarımızı ihtisaslaştırıp geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Gaziantep Modeli ile bugün çok doğru bir şekilde bunu başlatıyoruz. Artık biz büyük konuşmayı öğrendik. Artık Türkiye’nin ikinci yüzyılında kendi evlatlarının, kendi çocuklarının başarı hikayelerini yazma zamanı geldi, Gaziantep Modeli bunu başaracak.”

BİZİM BİR DERDİMİZ VE AŞKIMIZ VAR

Gazi şehri görünür hale dönüştürmek için yapacak çok işin olduğunu ifade eden Başkan Fatma Şahin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Viyana’yı ziyaretimde bilim merkezini ve uygulamaları gördük. Bizim halen teknoloji açığımız var. Bizim bunları başarıp açığı kapatmamız lazım. Hidrojenli otobüse geçiyoruz. Çevreyi kirletmiyor. Bizim bir derdimiz ve aşkımız var. Çocuklarımız yarın bizim makamlarımıza geldiklerinde Gaziantep Modeli ile bütün dünya buraya gelecek, Türkiye yüzyılının odağı Gaziantep’in çocukları, Gazi’nin çocukları, bu onura ve tarihe sahip olan bu çocuklarımız başaracak bunu. Biz yapabilir ve başarabiliriz. Hiçbir eksiğimiz yok.”

VALİ GÜL: DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZ VE ŞEHRİMİZ İÇİN BU TESİS GÜZEL SONUÇLAR VERECEK

Vali Davut Gül ise çocukların başarısında ailenin ilgi ve alakasının büyük payı olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bunun aslında en önemli öncüsü T3 Vakfı. TEKNOFEST Gaziantep’te düzenlenmeye başlandığında çıktılarının olacağı konuşuldu. Belediyelerimiz ve kurumlarımız dene-yap yaptı. Bu keşif kampüsü 3 yıl boyunca düzenli devam eden öğrencilerimize hizmet verecek. Tam bir Gaziantep Modeli ile oldu bu kampüs. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte donanım ve çevre düzenlemesini beraber yürüttük. T3 Vakfı’nın eğitim yönünden destekleri oldu. Üniversitelerimiz üzerine düşeni yapıyor. Devletimiz, milletimiz ve şehrimiz için bu tesis güzel sonuçlar verecek.”

KÖKÇAM: 2018’DEN BUGÜNE TEKNOFEST’E GAZİANTEP’TEN 33 BİN TAKIM 125 BİN ÖĞRENCİ KATILDI

T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ise kurumunun 2017 yılından itibaren kadar yaptığı icraatlerden bahsetti. Konuşmasının devamında Kökçam, Türkiye’de ilk keşif kampüsünün Gaziantep’te çalışmalara başladığının altını çizerek şunları söyledi: “Gaziantep’te 2020 TEKNOFEST ile birlikte milli teknoloji hamlesinin meyvelerini almaya başladığımız bir şehir oldu. 2018’den 2022’ye kadar TEKNOFEST’e 33 bin takım Gaziantep’ten başvuru yaptı. 125 binden fazla kişi yarışmalara katıldı. 125 bin gencin bilimle ilgilenmesi hepimize büyük bir gurur veriyor. Bu merkezinde 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencileri için önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Bu merkezin en önemli katkısı çocuklarımızın kariyerlerinde doğru karar vermesi için burada gördüklerinden hangi işe yatkın olduklarına karar verecekler. Gençlerimizin oturuyorsa kalkması, ayaktaysa yürümesi, yürüyorsa koşması, koşuyorsa daha hızlı koşmamız lazım. Bu ülke sadece Türkiye’de değil bölgedeki bütün insanlara destek olması gerekiyor.”

Protokol konuşmaları sonrası kampüs, eğitim dönemine başladı. Protokol sınıfları gezerek incelemelerde bulundu. Ziyarette kurumlar arası iş birliği protokolü imzalandı. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, T3 Vakfı Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kökçam, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Sanko Üniversitesi Rektörü Dr. Güner Dağlı ve il protokolü katıldı.