'İlk Evim İlk İş Yerim'de 4. etap kura takvimi açıklandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kura çekimleri ile hak sahiplerini belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanlığı, 12 Aralık'ta başlayacak 4. etap kura takvimini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 7 Kasım’da başlayan kura çekimleri etaplar halinde devam ediyor.

İlk 3 etabın toplamında 30 ilde 62 bin 928 konutun hak sahibi noter huzurunda çekilen kurlarla belirlendi. Kategori bazında 1.220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli vatandaş, 14 bin 495 emekli, 26 bin 422 genç ve 18 bin 961 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimlerinin ilk 3 etabı 30 ilde sona erdi. Kuralarda toplamda 899 bin 814 başvurudan 62 bin 928 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada 1.220 şehit ailesi ve gazi, 5 bin 408 engelli vatandaş, 14 bin 495 emekli, 26 bin 422 genç ve 18 bin 961 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

“4. ETAP SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ 12-19 ARALIK 2022 TARİHLERİ ARASINDA 7 İLDE ÇEKİLECEK”

12 Aralık 2022 tarihi itibariyle Samsun’dan başlayacak 4. etap kura çekilişi 7 ilde 15 bin 566 konut için 19 Aralık 2022’ye kadar sürecek.

İllere göre dağılım ve kura tarihleri ise şöyle:

12-14 Aralık 2022: Samsun 4 bin 450 konut

13 Aralık 2022: Amasya 1150 konut

14-15 Aralık 2022: Çorum 2 bin 160 konut

15-16 Aralık 2022: Ordu 2 bin 50 konut

16-18 Aralık 2022: Sivas 2 bin 706 konut

17 Aralık 2022: Giresun 1550 konut

19 Aralık 2022: Tokat 1500 konut

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.