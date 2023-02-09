İlk depremzedeler Manisa'ya ulaştı
AFAD koordinasyonu ile Kahramanmaraş ve Malatya’dan alınan depremzedeler, Manisa’da yakınları tarafından gözyaşları içerisinde karşılandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen büyük depremin ardından, bölgeden ayrılmak isteyen depremzedeleri taşıdığı ilk kafileyi Manisa’ya ulaştırdı.
AFAD gönüllülerini deprem bölgesine ulaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremin etkisiyle bölgeden ayrılmak isteyen depremzedelerin bulunduğu ilk kafileyi de Manisa’ya getirdi.
Kafileyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Sorumlusu Ali Demir karşıladı.
AFAD tarafından belirlenen güzergah üzerinde hareket eden Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, ilk depremzede kafilesini Manisa’ya ulaştırmış oldu.
Manisa’ya gelen depremzedeler, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde karşılandı.
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|22
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|P
|1. Arsenal
|20
|50
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|21
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|22
|43
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|20
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|21
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|22
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|21
|24
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|21
|20
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|15
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|O
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|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
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|31
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|9. Osasuna
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