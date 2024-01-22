İlk bağlantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olacak
Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu heyecanla takip edilirken, ilk Türk uzay yolcusu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zaman boyunca Türkiye ile sık sık iletişim kuracağı kaydedildi. Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Türk astronot Alper Gezeravcı uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçecek.
TRT Haber'in aktardığı habere göre ilk görüşmenin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılması bekleniyor.
İlk Türk astronotun programında ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da bir görüşme bulunuyor.
Gezeravcı, Bursa’daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'yle ve Ankara’daki Tübitak Uzay Merkezi'yle iletişim kuracak.
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