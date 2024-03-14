İlimtepe Kalıcı Konutlar 118. Sokakta üstyapı

Yaya kaldırımları mineral parke olarak yenilenen Körfez İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlar 118. Sokağın 2 kilometre uzunluktaki asfalt yolu da yenileniyor.KOCAELİ (İGFA) - Körfez İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlar 118. Sokağın üstyapısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Yaya kaldırımları mineral parke olarak yenilenen 118. Sokakta deformasyonların, bozulmaların oluştuğu eski asfaltın trimer kazısıyla sökülmesine başlandı. Gidiş-geliş toplam 2 kilometre uzunlukta asfaltlama yapılacak 118. Sokak, yenilenen yolu ve yaya kaldırımlarıyla hizmete sunulacak.