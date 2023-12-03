İletişim: TSK Birliği vurulduğu dezenformasyondan ibaret!

PKK’nın orta menzilli füze ile TSK birliğini vurduğu dezenformasyonu ile ilgili açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "PKK orta menzilli füze ile TSK birliğini vurdu, 47 Türk askeri hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı" iddiasının doğru olmadığını kaydetti.

İddiaya konu görüntülerde, 2019'da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen Pençe Harekatı kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağara/sığınakların imhasının görüldüğü belirtilerek, terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar edilmemesi istendi.