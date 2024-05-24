İletişim: Özel okulda müfredata uyulmuyor iddiaları manipülasyon

“İstanbul’daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor” iddiasnın manipülasyon içerikli olduğu belirlendi.ANKARA (İGFA) - İletişm Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İstanbul’daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor.” iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaların manipülasyon olduğunu belirten Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İddiaya konu okul, özel bir okuldur. Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkân verilmektedir. Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.