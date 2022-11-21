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İletişim'in 'Dezenformasyon Bülteni' yayımlandı

GÜNDEM 21.11.2022, 18:06
İletişim'in 'Dezenformasyon Bülteni' yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 14-20 Kasım'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nca yayımlanan Dezenformasyon Bülteni'nde İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin, terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG'nin sosyal medyadaki propaganda araçlarınca Somalili olduğu iddia edilen bir kadının görüntülerinin dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Görüntüdeki kadının, Ahlam Albashır'ın ablası olduğu ve "kardeşinin İstanbul’daki saldırıyla hiçbir ilgisi olmadığını söylediği" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulanan bültende, "Görüntülerdeki kadının konuşması, 'Kardeşim Somali'den Türkiye'ye gitti. İstanbul'da yaşıyor. Patlamayı kardeşim yapmadı. PKK'yı tanımıyoruz bile.' şeklinde, kasıtlı olarak yanlış tercüme edilmiştir. Söz konusu görüntüde, iddia edildiği gibi ifadeler kesinlikle yer almamaktadır. Konuşmada, Türkiye’de yaşayan Somalilere, 'dikkat etmeleri gerektiği' yönünde, uyarılar yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bültende ayrıca, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının faili eve gidip polisi beklemiş" iddiasının ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının ve kolluk gücünün titizlikte yürüttüğü operasyonlara gölge düşürmek maksadıyla ortaya atıldığı ifade edildi. Teröristin yapılan geniş çaplı inceleme sonucu belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındığı vurgulandı.

Öte yandan bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İngiltere İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısından üç gün önce vatandaşlarını uyardı" iddiasının da bir çarpıtma olduğu aktarılan bültende, söz konusu iddiaların dayanağı olarak gösterilen metnin Birleşik Krallık'ın web sitesindeki ülke rehberinden alındığı, bu rehberde 226 ülke ve bölge ile ilgili koronavirüs, güvenlik, giriş gereklilikleri ve seyahat uyarıları hakkında genel bilgilerin yer aldığı ifade edildi.

Dezenformasyon bülteninde, "İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı Jiyan Tosun isimli şahıs gerçekleştirdi." iddiasının da bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını ancak iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Bültende, Yunan basınında yer alan, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan Yunan vatandaşı Anna Depola, kaldırıldığı hastanede kötü muamele gördü ve tedavi ücreti talep edildi." iddiasının doğru olmadığı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Depola'nın patlama anında vücuduna saplanan parçanın çıkartıldığı, gerekli tedavisinin yapıldığı ve herhangi bir ücret talep edilmediği bildirildi.

Bültende yer alan "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendi şirketine bağlı otel arazisini genişletmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yaptı." iddiasının da asılsız olduğu vurgulandı.

Söz konusu bültenin son sayısına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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