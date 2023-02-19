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İletişim 'iddiaları' yalanladı!

GÜNDEM 19.02.2023, 12:26
İletişim 'iddiaları' yalanladı!

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından günlük olarak hazırlanan ve Kahramanmaraş depremiyle ilgili dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğine işaret eden 17-18 Şubat 2023 tarihli Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nca, 17-18 Şubat 2023 tarihli Deprem Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

Bültende "Deprem bölgesi riskli değilmiş", "Refakatsiz çocuklar cemaatlere veriliyor", "Hatay'da yabancılara mülk satılıyor", "Gaziantep'teki Mehmet Şahan Camii imamı depremzedeleri camiden çıkararak caminin kapılarını kilitledi", "Merkez Bankası tarafından AFAD'a bağış yapıldığı için yapılacak harcamaların Sayıştay denetiminden muaf olduğu" iddialarına yer verildi.

"Deprem bölgesi riskli değilmiş" başlığıyla yayımlanan haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, yüzde 65'i ruhsatsız yapılardan oluşan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahallelerinin Bakanlar Kurulu Kararıyla 2013 yılında riskli alan ilan edildiği anımsatıldı.

Depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına, bazı kesimlerden itiraz geldiği ve Bakanlar Kurulu'nun bu kararının mahkemeye taşındığı vurgulanan bültende, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yapılan itiraz üzerine Bakanlar Kurulu'nun 'riskli alan' kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Bunun üzerine alandaki ruhsatsız yapıların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmaması için Bakanlar Kurulu kararıyla bu alanlar yeniden riskli alan ilan edilmiştir. Ancak, aynı kesimler bu kararı da mahkemeye taşımış ve tekrar iptal edilmesi üzerine kentsel dönüşüm sürecinin önünü tıkamıştır. Sürecin önünü açmak için, bilimsel ve teknik raporlar da dikkate alınarak alan bazlı kentsel dönüşüm yerine parsel bazlı dönüşüm sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir. Devam eden süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hatay'da TOKİ eliyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, bahse konu alandaki vatandaşlarımızın yüzde 80'i ile anlaşılmıştır. 460 konutun ihalesine başlanmış olup, süreç devam etmektedir."

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "Sahipsiz depremzede çocukları tarikatlar mı kaçırıyor?" ve "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi" başlıklı haberlerde geçen iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Haberlerde, afetten etkilenen 20 refakatsiz çocuğun, bir yardım kuruluşu tarafından tutulan evlere yerleştirildiğinin ileri sürüldüğü belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen adrese kolluk ve Beykoz Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) ekiplerince hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda herhangi bir çocuğa rastlanılmamış olup hanede kalanların Suriye'deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocukları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda, daha önce Hatay Kırıkhan'da Suriyeli annelerinin refakatindeki yetim çocuklara yardımcı olan hayırsever bir grup gönüllünün, depremde evleri zarar gören Suriyeli anneler ve çocuklarını İstanbul'a getirerek kendi evini tahsis ettiği anlaşılmıştır. Kendilerini 'yetim hâmileri' olarak adlandıran grubun üyesi Aynur Akdeniz, aile üyeleri, akrabaları ve arkadaşlarından oluşan grubun, çocuk ve anneler başta olmak üzere yardıma ihtiyacı olanları desteklemek için gönüllü çalıştığını açıklamıştır. Akdeniz, Suriyeli anneler ve çocuklarıyla 6 yıldır ilgilendiklerini, depremde evleri ağır hasar görünce, gönüllülerin yazlıklarını bu ailelere tahsis ettiğini açıklamıştır."

"HATAY'DA YABANCILARA MÜLK SATILDIĞI İDDİASI

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Hatay'da yabancılara mülk satılıyor" iddiasının gerçek dışı olduğu, 1980 yılında Hatay'da yabancılara mülk satışının yasaklandığı belirtildi.

Aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun 2011 yılında aldığı bir karar çerçevesinde hazine arazilerinden bu tip mülk satışlarının tamamen yasaklandığı vurgulanan bültende, yine Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 2008 tarihli kararı ile kamu yararı ve ülke güvenliği gerekçesiyle Hatay, Kilis, Mardin illerinde yabancıların taşınmaz ediniminin yasaklandığı ifade edildi.

Bültende, Gaziantep'teki Mehmet Şahan Camii imamı depremzedeleri camiden çıkararak caminin kapılarını kilitledi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, iddiaya konu Mehmet Şahan Camii'nin kamera kayıtlarına ulaşılmış, iddia sahiplerinin camide yalnız oldukları ve kendi iradeleriyle camiden çıktıklarının tespit edildiği, röportaj yapılan vatandaşın da sosyal medyada dolaşan görüntülerle ilgili yönlendirildiğini ifade ettiği vurgulandı.

"Merkez Bankası tarafından AFAD'a bağış yapıldığı için yapılacak harcamaların Sayıştay denetiminden muaf olduğu" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Dolayısıyla Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri'nden biri olan AFAD, Sayıştay Başkanlığı tarafından denetime tamamen açık bir kurumdur." ifadelerine yer verildi.

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