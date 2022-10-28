İletişim'den saat 20.23'te 29 Ekim'e özel üç boyutlu şölen

İletişim Başkanlığı, 29 Ekim’e özel üç boyutlu görsel şölen hazırladı. Üç boyutlu göstereler 29 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.23'te izleyicilerle buluşacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara ve İstanbul'daki tarihi yerlerde "Türkiye Yüzyılı" temasıyla üç boyutlu "video mapping" gösterileri gerçekleştirecek.

Son teknoloji tasarımların kullanıldığı üç boyutlu gösteriler, İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı ve Galata Kulesi, Ankara'da ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ve Cumhuriyet Müzesi açık hava mekânlarında yarın (29 Ekim Cumartesi) saat 20.23'de izleyicilerle buluşacak.

Gösterilerde, "Cumhuriyet'in kuruluşundan Türkiye Yüzyılı'na girilen süreçte Türkiye'nin başarı hikâyeleri, teknolojide, bilimde, altyapıda, sağlıkta, eğitimde, savunmada yaptığı atılımlar 'zaman yolculuğu' şeklinde vatandaşlara görsel gösterilerle" aktarılacak. Tarihi mekânlarda ayrıca ışık gösterileri sunulacak.

"Türkiye Yüzyılı" temasıyla hazırlanan gösteriler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "video mapping" gösterilerinin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'de "LED" ekranlarda "Türkiye Yüzyılı" videoları yayınlanacak.

Cumhuriyet'in 99'uncu yılının coşkusunu yansıtan ve Türkiye Yüzyılı'na girilirken yapılan atılımların, gerçekleştirilen proje ve yatırımların anlatıldığı videolar gün boyu İstanbul'da Beşiktaş Meydanı ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Kızılay Meydanı'nda, İzmir'de Konak Meydanı'nda izlenebilecek.