İletişim'den 'Kurum'sal açıklama: 'Baba Kart' değil 'Aile Kart'

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, ‘Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız’ dedi” yönündeki iddiasına ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - Bazı basın yayın organlarında yer alan “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız' dedi" iddiası doğru olmadığını belirten İletişim Başkanlığı konuyola ilgili açıklama yaptı.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda böyle bir ifade kullanmamıştır" denilen açıklamada, "Programda İstanbul için projelerini açıklayan Kurum, mevcuttaki “Anne Kart” uygulamasının değiştirileceğini, sistemin yeni isminin “Aile Kart” olacağını duyurmuştur. Aile Kart ile şu an 0-4 yaş çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceklerini belirten Kurum, "Artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz hem de babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz." ifadelerini kullanmıştır. Manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" denildi.