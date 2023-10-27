İletişim'den Filistin'e özel dezenformasyon bülteni

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce "Filistin özel" temasıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan 27 Ekim 2023 tarihli Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.ANKARA (İGFA) - “Filistin Özel” temasıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

“GAZZE’YE GİDEN İNSANİ YARDIMLAR HAMAS TARAFINDAN ÇALINIYOR” İDDİASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu İşleri Sözcüsü Samuel Werberg’in, “Gazze’ye giden insani yardımlar Hamas tarafından çalınıyor” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende şu ifadelere yer verildi

“Al Jazeera Mobasher kanalının moderatörü Ahmed Taha, Samuel Werberg’e, “iddiasını ispatlayacak herhangi bir bilgi veya belgenin olup olmadığını” sormuş, Werberg iddiasını destekleyememiştir. Gazze’ye giren insani yardımlar, BM kuruluşları tarafından depolanıp dağıtılmaktadır.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) 23 Ekim’deki açıklaması, Werberg’in iddialarını çürütmektedir. Gazze’ye giren yardımlar Hamas değil, UNRWA kontrolündedir. Ajansın duyurusunda, gelen 54 yardım tırının Gazze’ye girişte UNRWA ekipleri tarafından teslim alındığı ve diğer BM kuruluşlarıyla iş birliği içinde depolama ve dağıtımının yapıldığı belirtilmiştir.

“HAMAS İSRAİL’E SIZDIĞINDA GAZZE’YE GİDEN 10 ELEKTRİK HATTINDAN 9’UNU YOK ETTİ” DEZENFORMASYONU

Bültende İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali tarafından ortaya atılan, “Hamas İsrail’e sızdığında Gazze’ye giden 10 elektrik hattından 9’unu yok etti. İsrail’i değil Hamas’ı suçlayın” iddiasının doğru olmadığı aktarılırken İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, 11 Ekim’de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda İsrail’in Gazze’ye elektriği, suyu ve akaryakıtı kestiğini açıkça ifade etmiştir. İfadelerine yer verildi.

BİR MUHABİRİN “İSRAİL’DE GAZZE YÖNÜNDEN GELEN SALDIRILARDAN KORUNMAYA ÇALIŞIYORUM” ÇARPITMASI

Romanya merkezli Digi24 muhabirinin, “İsrail’de, Gazze yönünden gelen saldırılardan korunmaya çalışıyorum” iddiasıyla yaptığı haberin manipülasyon olduğunun tespit edildiği belirtilen bültende şu ifadelere yer verildi.

“Haberde Digi24 muhabiri bir aracın yanına uzanarak saldırılardan korunmaya çalıştığını iddia etse de kamera kaydına giren diğer insanların tutumu, manipülasyon yapıldığını gözler önüne sermektedir. Muhabirin yanından bisikletle geçen, parktaki bankta oturan veya ayakta duran insanlarda herhangi bir telaş gözlemlenmemektedir.”