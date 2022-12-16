İletişim'den Diyarbakır’daki terör saldırısına ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır’daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında saldırı düzenleyen teröristlerin bunun bedelini ödeyeceğini bildirdi.

Başkan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir. Terörle mücadelemize her alanda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.