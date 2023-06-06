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İletişim'den dezenformasyonla mücadele açıklaması

GÜNDEM 06.06.2023, 18:28
İletişim'den dezenformasyonla mücadele açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dünyada en çok dezenformasyona maruz kalan ülkelerden biri olarak dezenformasyonla mücadelemiz, taviz vermeden kararlılıkla devam edecektir" ifadesini kullandı.ANKARA (İGFA)  - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medya ve iletişim dünyasında ilginç bir gelişme yaşandığını belirterek Twitter'ın, Avrupa Birliği ile sosyal medya platformları arasında imzalanan "2022 Dezenformasyona İlişkin Güçlendirilmiş Uygulama Kuralları" isimli protokolden çekilme kararı aldığını anımsattı.

Bunun üzerine Avrupa ülkelerindeki bazı kamu otoritelerinin, bu durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getirmeye başladıklarını aktaran İletişim Başkanı Altun, tam da bu süreçte hem ulusal hem uluslararası kamuoyuna Türkiye'nin tutum ve duruşunun hatırlatılmasının faydalı olacağını düşündüğünü vurguladı.

Türkiye'de 2022 yılında yayımlanan 7418 sayılı "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile internet haberciliğinden çocukların dijital ortamda korunmasına kadar pek çok alanda gerekli düzenlemeler yapıldığını ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın" suç olarak tanımlandığını bildiren İletişim Başkanı Altun, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde de "sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse"nin cezalandırılacağının açıkça belirtildiğini aktardı.

Diğer yandan yine 7418 sayılı Kanun uyarınca, Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye'de bir temsilci belirleme, kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap verme, istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 aylık dönemlerle bildirme gibi yükümlülükler getirildiğini hatırlatan İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:

"Dezenformasyon, bugün ulaştığı boyutlar itibarıyla önümüze koyduğu ulusal ve bölgesel tehlikelerin yanı sıra tüm ülkeleri ve uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren bir tehdide dönüşmüştür. Dezenformasyonla mücadelenin önemli bir ayağı ise hiç şüphesiz uluslararası iş birliğinin ve kararlılığın gösterilmesidir. Bu kapsamda ilgili tüm platform, kurum ve kuruluşları, dezenformasyon gerçeğini ve bununla mücadele için uluslararası iş birliğinin gerekliliğini hiçbir çifte standart uygulamadan kabul etmeye ve ilgili adımları atmaya davet ediyorum."

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