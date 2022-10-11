İletişim'den 'Dezenformasyon Bülteni'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, haftalık olarak "Dezenformasyon Bülteni" hazırlamaya başladı.ANKARA (İGFA) - Kamuoyunda "Dezenformasyon Yasası" olarak da bilinen ve bugün TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam edecek olan "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ilgili görüşmeler sürerken İletişim Başkanlığı, "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı.

1-8 Ekim tarihlerine yönelik ilk bültende, 4 habere yer verilerek 'yalan haber' olduğu duyuruldu.

Haftanın yalan haberleri olarak; “656 yıllık camiye PVC pencere taktılar”, “Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında 58 milyon 17 bin lira faiz geliri elde etti”, “Türk Sahil Güvenliği göçmenleri şiddet kullanarak Yunanistan’a itiyor”, “Doğal gaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var” başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

Söz konusu Dezenformasyon Bülteni'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.