İletişim'den 'dezenformasyon' bülteni

İletişim Başkanlğı'nca hazırlanan ve depremle ilgili dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğine işaret edilen yeni Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.ANAKRA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili hazırlanan Dezenformasyon Bülteni'nde, "Kapılar açıldı, Suriye'den yüz binlerce sığınmacı getiriliyor.", "Hasar tespit çalışmalarını öğretmenler ve imamlar yaptı.", "Diyanet, Elazığ'daki Harput Külliyesi'ni depremzedelere açmadı.", "Afet bölgesinde yakalanan yağmacının kulağını kestiler.", "Yüzlerce afetzede Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bekletiliyor.", "Kızılayın konteyner üretemeyen fabrikasını torpille gelen kebapçı genel müdür yönetiyor.", "Afetzedeler çöp konteynerleri arasında yaşıyor.", "Yakalanan yağmacı direğe bağlandı.", "Erbil'den Adıyaman'a gelen iş makineleri bekletiliyor, engelleniyor.", "Belediye başkanı gelince kurulan çadırlar, başkan gidince toplandı." iddialarına yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Kapılar açıldı, Suriye'den yüz binlerce yeni sığınmacı getiriliyor." iddiasının gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'de 10 ili etkileyen deprem felaketi, Suriye'yi de etkilemiştir. Türkiye, insanî bir görev olarak Suriye'ye gidecek uluslararası yardımları desteklemekte ve geçişleri kolaylaştırmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Hatay Cilvegözü ve Bab-el hava sınır kapılarıyla ilgili, 'BM'nin insanî yardımları için kullanılabilir' kararı bulunmaktadır. Bu kapı, uluslararası geçişlere açık Suriye sınır kapısıdır. Sınır kapısının Suriye tarafındaki yollar, deprem nedeniyle tahrip olmuştur. Türkiye, BM'ye, Kilis'te açık olan iki sınır kapısını kullanabileceğini bildirmiştir. Bu iki kapı, özellikle terörden temizlenen bölgelere ulaşmak için kullanılmaktadır. Bu kapılar yeni açılmamıştır ve geçişler tek taraflıdır. Kapılardan Türkiye tarafına geçiş, tamamen Türkiye'nin kontrolündedir."

"Hasar tespit çalışmalarını öğretmenler ve imamlar yaptı." iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve basın yayın organlarında haberlere konu olan, "Hasar tespit çalışmalarını öğretmenler ve imamlar yaptı." iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yakalanan yağmacı direğe bağlandı." iddiasının da doğru olmadığına yer verilen bültende, iddialara konu fotoğrafın Türkiye'de değil, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Ukrayna'da çekildiği, yağma yapan bir şahsın siviller tarafından yakalanarak direğe bağlandığı olaya ait olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan "Erbil'den Adıyaman'a gelen iş makineleri bekletiliyor, engelleniyor." iddiasının yalanlandığı bültende, "Erbil'den Adıyaman'a gelen iş makineleri, şu an arama kurtarma faaliyetleri ve diğer organize edilen faaliyetler için değil, daha sonraki aşamalarda kullanılabilecek türden iş makineleridir. İddiaya konu olan araçlar, ilerleyen süreçte amaca uygun olarak devreye girecektir." ifadeleri kullanıldı.