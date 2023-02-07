İletişim'den 'Dezenformasyon' alarmı!

İletişim Başkanlığı, depremle ilgili şüpheli haberler için 'Dezenformasyon Bildirim Servisi'ni kullanıma açtı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, depremle ilgili şüpheli haberler için Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanıma açıldığını duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dezenformasyon Bildirim Servisi halkımızın kullanımına açılmıştır. Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1622777204852592640