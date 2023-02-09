İletişim'den 'Deprem Dezenformasyon Bülteni' yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan ve depremle ilgili dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğine işaret edilen Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, "Afet bölgesine giden iş makineleri engelleniyor", "Milano Başkonsolosluğu, İtalyanlardan Diyanet Vakfına bağış göndermesini istedi", "İsrail'den gelen yardım ekibi bekletiliyor", "Hatay Havalimanı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı", "Macaristan'dan gelen yardım ekibi kötü muameleye maruz kaldı", "HDP'li Ağrı Patnos Belediyesinin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık tarafından el konuldu" ve "Hatay'da yıkılan binaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül verdiği Servet Altaş'ın firması Ser-Al İnşaat yaptı" iddialarına yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Afet bölgesine giden iş makineleri engelleniyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, 8 Şubat saat 22.00 itibarıyla depremden etkilenen bölgelerde 5 bin 531 araç ve iş makinesinin, arama kurtarma çalışmalarında fiilen kullanıldığı belirtildi.

"Hatay Havalimanı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldığı" iddiasının da manipülasyon olduğu ifade edilen bültende, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde İGA Airport ekiplerince havalimanında onarım çalışmalarına başlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar, diğer birçok belediyenin araçları gibi moloz ve hafriyat atıklarının taşınması için havalimanında görevlendirilmiştir." denildi.

Bir televizyon kanalında iddia edilen ve sosyal medyada da yer alan "Macaristan'dan gelen yardım ekibi kötü muameleye maruz kaldı" iddiasının gerçek dışı olduğu, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'in, sosyal medya hesabından "Macar kurtarma ekibini taşıyan otobüsün benzini bitince benzin parasını halktan birinin ödediğini, poğaça aldıkları yerde dükkân sahibinin elindeki poğaçaların yarısını hediye ettiğini" açıkladığı belirtildi.

"Hatay'da yıkılan binaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül verdiği Servet Altaş'ın firması Ser-Al İnşaat yaptı" iddiasındaki firmanın, Anadolu Yayıncılar Derneğinin düzenlediği ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül alan Servet Altaş ile herhangi bir ilişkisinin olmadığı vurgulanan bültende, Servet Altaş'ın, Ordu'da yaşayan, Ordu MÜSİAD başkanlığını yapan ve Hatay'da hiçbir yatırımı olmayan bir iş insanı olduğu kaydedildi. Dezenformasyonun sebebinin isim benzerliği olduğu ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığının tespit edildiği bildirildi.

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