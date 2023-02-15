İletişim'den deprem bölgesindeki basın mensuplarına 'karavan' destek

İletişim Başkanlığı, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde görev yapan basın mensuplarının ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre sahadaki basın mensuplarına çalışma ortamı sağlamak ve akreditasyon işlemleri gibi konularda destek verildi. Depremden etkilenen bölgelerde haberciler için basın merkezleri kuruldu.

Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da Bölge Müdürlüklerinde, Kahramanmaraş'ta çadır basın merkezinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde AFAD Kriz Merkezi'ndeki merkezler, medya mensuplarının hizmetine sunuldu.

13 KARAVAN HABERCİLERE TAHSİS EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta 3, Gaziantep'te 3, Adıyaman'da 3, Malatya'da 1, Hatay'da 3 olmak üzere toplam 13 karavan tipi araç da basın mensuplarına çalışmaları için tahsis edildi.

Kahramanmaraş'a getirilen karavanlar İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarına konuşlandırıldı. Bir karavan da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yakınında gazetecilerin hizmetine sunuldu.

Ayrıca basın mensuplarına yönelik powerbank, termos, çanta, temizlik malzemeleri, koruma kıyafeti, maske gibi sahada ihtiyaç duydukları malzemeler de temin edildi.

Basın kartı olmayan gazetecilerin de sahada rahatlıkla çalışabilmeleri için gereken adımlar atıldı. Bununla beraber uluslararası medyanın çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla da geçici akreditasyon kartları basıldı.

Bu kapsamda ulusal ve uluslararası medya mensuplarıyla çeşitli görüşmeler yapılarak İstanbul ve Sabiha Gökçen havaalanlarında İletişim Başkanlığı masası kuruldu ve bilgi akışının sağlanması adına personel görevlendirildi.

Öte yandan İstanbul'dan bölgeye gidecek ulusal basın mensuplarının akreditasyonunu yapılarak ulaşımları organize edilirken, yurt dışından gelen ve mihmandarlık hizmeti verilen uluslararası basın mensuplarına, gerektiğinde çekim izni alınması konusunda yardımcı olmak adına ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandı.

Depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, 140 yerli basın mensubu faaliyetlerini yürütürken 90'ın üzerinde yabancı gazetecinin görev yaptığı tespit edildi.