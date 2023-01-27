İletişim'den 'Asra 1 Kala' dijital sunumu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı dolayısıyla geçmişten geleceğe Türkiye'nin atılımlarının dijital ortamda anlatıldığı 'Asra 1 Kala' projesi kapsamında Dijital Deneyim Alanı'nı İstanbul Üsküdar'da ziyarete açtı.İSTANBUL (İGFA) - "Asra 1 Kala" projesi kapsamında Üsküdar Meydanı'na Dijital Deneyim Alanı kuruldu.

İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, proje sorumlusu Ece Baban, proje ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne geçen bir asırda çevre, sanayi, ulaşım, teknoloji ve şehircilik gibi alanlarda neler yaşandığına dair tarihte bir yolculuğa çıkıldığını anlattı.

Türkiye'nin Türkiye olmasını sağlayan çalışmaları Türk halkıyla buluşturmak için kurulan alanda teknolojiyle tarihi birleştirdiklerini ifade eden Baban, alanda ilk etapta çevre, iklim, sıfır atık ve şehirleşme konularında yapılan çalışmaların anlatılacağını aktardı. Baban, herkesi Dijital Deneyim Alanı'nı ziyaret etmeye davet etti.

Proje kapsamında Üsküdar Meydanı'nda kurulan Dijital Deneyim Alanı, 10 Şubat'a kadar açık kalacağı bildirildi.