Son Dakika

İletişim'den 9. Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

GÜNDEM 06.12.2022, 12:48
İletişim'den 9. Dezenformasyon Bülteni yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 28 Kasım-4 Aralık Dezenformasyon Bülteni’ni yayımladıANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 28 Kasım-4 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni'nde, 7 başlıkta öne çıkan "haftanın yalan haberleri"ne yer verildi.

"Türkiye yabancı büyükelçilikleri güvenlik tehditlerine karşı uyardı" başlıklı iddiaya dikkat çekilen bültende, Londra merkezli haber ajansı Reuters'ın, "Türkiye ile ilgili isimsiz kaynaklı yalan haberlerine bir yenisini eklediği" belirtildi.

Reuters'ın abonelerine servis ettiği haberde, "Üç batı Avrupa büyükelçiliği ve bir büyük uluslararası kuruluş, Türk makamları tarafından olası güvenlik tehditlerine karşı uyarıldığını ve konunun hassasiyeti nedeniyle isim verilmemesini istediklerini söyledi." ifadelerinin yer aldığı kaydedilen bültende, Türkiye'deki büyükelçiliklerin güvenlik tehditlerine karşı uyarıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Bültende, Türkiye Cumhuriyeti ilgili kurumlarından, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajının söz konusu olmadığı kaydedildi.

Bültende, DEAŞ'a yönelik harekâtlar ve operasyonlara ilişkin bilgilerle, yürütülen mücadele sonucunda sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ'ın ülkeye yönelik terör saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri ile bölgede huzur ve güven içinde yaşamlarını sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekâtı’nın düzenlendiği, 216 gün süren ve 29 Mart 2017'de biten harekâtta 71 Türk askerinin şehit olduğu anımsatıldı.

"BASINÇLI HAVA KOMPRESÖRÜ İHALESİ ŞARTNAMESİNE 'YUNAN MALI ŞARTI' KONULDU" İDDİASI

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığında SAT komandolarının kullanacağı 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü için açılan ihalenin şartnamesine 'Yunanistan yapımı' şartı konuldu" iddiasının doğru olmadığı da bültende yer verildi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan bazı görüntülerin, "Tekke ve zaviyeler 97 yıl sonra fiilen serbest. Öğrencileri de sokaklara böyle taşıyor." iddiasıyla servis edildiğine yer verilen bültende, yeniymiş gibi servis edilen görüntülerin, 2018 yılına ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca görüntülerin, iddiadaki gibi İstanbul'da değil, Rize'de çekildiği bildirildi.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİNE İLİŞKİN İDDİALAR

 
Sosyal konut projesi kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) başvurusu geçerli sayılan 5,1 milyon kişinin ödediği 500 liralık başvuru ücretiyle ilgili manipülatif paylaşımların tespit edildiği belirtilen bültende, "Kurada hak sahibi olmayan vatandaşların yaptığı başvuru ödemesi, herhangi bir yere aktarılmayacaktır. '250 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuru Bilgilendirme Formu'nda da belirtildiği gibi kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir." bilgisi verildi.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "YSK'ye ait seçmen kütüğüne ilişkin raporlarda, Suriyeli seçmen sayısının 466 bin 105 olduğu belirlendi" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, "Haberlerde yer alan ve sosyal medyada paylaşılan iddiaların dayandığı bir rapor bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu, iddia edildiği gibi bir rapor hazırlamamıştır. YSK'nin seçmenleri doğum yerine göre kategorilendirdiği bir çalışması da bulunmamaktadır." denildi.

Söz konusu bültene ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4