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İletişim'den 100. yıl videosu

GÜNDEM 27.10.2023, 15:15
İletişim'den 100. yıl videosu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan bir videoyu da paylaşıma ekleyen Altun, "Dünün hayalleri gerçek oldu. Kızılelma uçuşa hazır, İmece ile uzay vatana adım attık, yerli otomobilimiz Togg yollarda. Elbette kolay olmadı ama başardık. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında, yeni yüzyıla adını altın harflerle yazdırıyor. Türkiye Yüzyılı, şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1717837312527040842

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