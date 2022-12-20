İletişim Başkanlığı yeni bülteni yayımladı

İletişim Başkanlığı, 12-18 Aralık Dezenformasyon Bülteni’ni yayımladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 12-18 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, Meclis Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 8'inci turunda konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan Dezenformasyon Bülteni'nden, 6 yaşında çocuk gelin olayına ilişkin kısmın bir bölümünü okuyarak, "Haber bu kadar" iddiasında bulunduğu belirtildi.

İddiaya konu 5-11 Aralık tarihli Dezenformasyon Bülteni incelendiğinde, "Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? 6 yaşında istismar edilen kadına sahip çıkmadı" iddialarına ilişkin detaylı bilgi ve açıklamaların yer aldığının açıkça görüleceği, mağdurun başvurusu sonrası yaşanan sürece ve olayı gündeme getiren gazetecilerin açıklamalarına yer verildiği ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

Bültende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık açıklamasına ilişkin iddialar da yer aldı.

Samsun'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandığı anımsatıldı.

"Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki konuşmalarını çarpıtarak 'daha önce de son kez aday olacağını söyledi ve yapmadı' iddiasında bulunmuştur. İddialar incelendiğinde, gerçeği yansıtmadığı belirlenmiştir. İddiaya konu görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 genel seçimlerindeki, 'son kez milletvekili adayı olacağım' açıklamasına yer verilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasında, partisinin tüzüğünün içerdiği üç dönem kuralına uyacağını ve milletvekili adayı olmayacağını açıklamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011 yılındaki seçimlerin akabinde, 24'üncü dönemde TBMM'de son kez milletvekili olarak bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014 yılında Türkiye'de halkın oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı unvanıyla göreve gelmişti".

Dezenformasyon Bülteni'nde, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "Yeni düzenleme ile çalışanlar artık yemek kartlarıyla alışveriş yapamayacak" iddiasının gerçek dışı olduğu, Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'nin yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladığı vurgulandı.

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