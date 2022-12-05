İletişim Başkanlığı'ndan Büyükelçilere 'Türk Kahvesi' hediyesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Altun’dan “Dünya Türk Kahvesi Günü” dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında, "Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü. 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dâhil edilen, kendine özgü pişirme yöntemi, sunumu ve tadıyla kültürümüzün eşsiz öğelerinden Türk kahvesi, dünyanın dört bir yanında dostlukları pekiştirmeye devam ediyor. Ziyade olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilere Türk Kahvesi hediyesi

Videoda, dünyada her gün onlarca çeşidi demlenen kahvenin, en kıymetli ekonomik varlıklardan biri haline geldiğine işaret edildi.

Videoda ayrıca dünyanın dört bir köşesinde tadılan Türk kahvesinin, sadece bir kahve olmanın ötesine geçerek, başka diyarlardaki insanları Anadolu'nun lezzeti ve sıcaklığına bağladığı ifade edildi.

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'deki tüm ülkelerin büyükelçilerine, Türk kahvesi ve fincan hediye etti.