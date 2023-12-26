İletişim Başkanlığı Gemlik iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak Gemlik meydanında yürüyenlere yetkililer müdahale etmedi" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “PKK’lı göstericilere müdahale edilmedi” dezenformasyonu hakkında açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak Gemlik meydanında yürüyenlere yetkililer müdahale etmedi" iddiası doğru değildir" denilirken, "İddiaya konu görüntülerin güncel olmadığı, 18 Kasım 2023 tarihinde Van'da kaydedildiği tespit edilmiştir. Van ilimizde ilgili tarihte terör örgütü lehine slogan atan 32 kişi gözaltına alınmıştır. Bursa ili ve Gemlik ilçesinde böyle bir yürüyüş gerçekleşmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.