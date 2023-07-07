İletişim Başkanlığı duyurdu... Sosyal medya hesabı dezenformasyonuna dikkat!

İletişim Başkanlığı, sosyal medya platformu Truth Social’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi kullanılarak açılan hesapların ve bu hesaplardan yapılan paylaşımların Erdoğan'a ait olmadığını duyurdu.ANKARA (İGFA) -İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezince hazırlanan ve dezenformasyon içeren haberlerin gerçeğine işaret edildiği 7 Temmuz tarihli Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan haberlere de yer verildi.

Sosyal medya platformu Truth Social'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi kullanılarak açılan hesaplar ve bu hesaplardan yapılan paylaşımlara da yer verilen bültende, "Truth Social'da Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın hesabı bulunmamaktadır. Sosyal medya platformları tarafından onaylanmamış, resmî kaynaklar tarafından doğrulanmamış sahte hesaplar ve paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadeleri yer aldı.