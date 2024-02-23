İletişim Başkanlığı, 8. Yargı Paketi ile ilgili iddiaları yalanladı
İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Meclis'te kabul edilen 8. Yargı Paketi ile kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) -8. Yargı Paketi ile ilgili iddialara yönelik açıklama İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafndan geldi.
Düzenlemede mevzuatın Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GDPR) uyumlaştırılması amacıyla yapıldığına dikkati çekerek, tarikatlara veri aktarılmasıyla hiçbir ilgisi bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada, "Herhangi bir kişinin özel nitelikli kişisel verisinin vakıf, dernek veya diğer kâr amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumlarca işlenmesi ya da bunlara aktarılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilgili kişilerin açık rızasının olması dışında özel nitelikli verilerin işlenmesi yasaktır. Aynı düzenleme bu Tüzüğün 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer almaktadır" ifadeleri yer aldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|69
|2. Fenerbahçe
|26
|67
|3. Trabzonspor
|26
|43
|4. Beşiktaş
|26
|43
|5. Kasımpasa
|26
|39
|6. Rizespor
|26
|36
|7. Antalyaspor
|26
|35
|8. Sivasspor
|26
|34
|9. Başakşehir
|26
|33
|10. A.Demirspor
|26
|32
|11. Kayserispor
|26
|32
|12. Samsunspor
|26
|30
|13. Ankaragücü
|26
|29
|14. Hatayspor
|26
|29
|15. Alanyaspor
|26
|29
|16. Karagümrük
|26
|28
|17. Gaziantep FK
|26
|28
|18. Pendikspor
|26
|26
|19. Konyaspor
|26
|25
|20. İstanbulspor
|26
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|23
|55
|2. Göztepe
|23
|46
|3. Kocaelispor
|23
|43
|4. Bodrumspor
|23
|42
|5. Sakaryaspor
|23
|40
|6. Boluspor
|23
|36
|7. Bandırmaspor
|23
|36
|8. Ahlatçı Çorum FK
|23
|35
|9. Gençlerbirliği
|23
|33
|10. Erzurumspor
|23
|30
|11. Keçiörengücü
|23
|29
|12. Manisa FK
|23
|27
|13. Ümraniye
|23
|27
|14. Adanaspor
|23
|23
|15. Şanlıurfaspor
|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
|17. Altay
|23
|12
|18. Giresunspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|26
|60
|2. M.City
|25
|56
|3. Arsenal
|25
|55
|4. Aston Villa
|25
|49
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|25
|44
|7. Brighton
|25
|38
|8. Newcastle
|25
|37
|9. West Ham United
|25
|36
|10. Chelsea
|25
|35
|11. Wolves
|25
|35
|12. Fulham
|25
|29
|13. Bournemouth
|24
|28
|14. Brentford
|25
|25
|15. Crystal Palace
|25
|25
|16. Nottingham Forest
|25
|24
|17. Everton
|25
|20
|18. Luton Town
|25
|20
|19. Burnley
|25
|13
|20. Sheffield United
|25
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|62
|2. Girona
|25
|56
|3. Barcelona
|25
|54
|4. Atletico Madrid
|25
|51
|5. Athletic Bilbao
|25
|49
|6. Real Sociedad
|25
|40
|7. Real Betis
|25
|39
|8. Valencia
|25
|36
|9. Las Palmas
|25
|35
|10. Getafe
|25
|34
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Deportivo Alaves
|25
|28
|13. Villarreal
|25
|26
|14. Rayo Vallecano
|25
|25
|15. Sevilla
|25
|24
|16. Mallorca
|25
|23
|17. Celta Vigo
|25
|20
|18. Cadiz
|25
|17
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|25
|8