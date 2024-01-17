İletişim Başkanı Altun’dan terörle mücadele paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Şehitlerimizin kanlarını her zaman olduğu gibi yerde bırakmadık.” ifadelerini kullandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadeleye yönelik söylemlerine vurgu yaparak, Türkiye’nin, bir süredir kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi, en çok bölgemizde bir “teröristan” kurma hesabı yapanları rahatsız ettiğini ve bu rahatsızlığın da farklı yol ve yöntemlerle defalarca dışa vurulduğunu ifade etti.

"Türkiye, bölücü elebaşlarını kendilerini güvende hissettikleri yerde imha ettikçe, ülkemizin önünü kesmeye yönelik girişimler daha da artmıştır" diyen Altun, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle; "Bölücü terör örgütü PKK’ya silah, mühimmat, eğitim ve himaye desteği sağlayarak palazlandırma girişimleri hız kazanmıştır. Ülkemizin Suriye’de ve Irak’ta gerçekleştirdiği sınır ötesi harekâtlar sayesinde hedefine ulaşamayan bu çabaların, hâlen ısrarla ve inatla sürdürüldüğünü çok iyi biliyoruz. Her ne kadar birileri anlamasa da biz, sınır ötesi operasyonlarımızla sadece güney sınırlarımızın huzur ve güvenliğini garanti altına almadık. Bu operasyonlarla aynı zamanda, ülkemizi bir terör koridoruyla kuşatma senaryolarını da yırtıp attık. Sınır ötesi harekâtlarımız Türkiye’yi düzensiz göç dalgası üzerinden iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır. Sınırlarımız ötesindeki askeri mevcudiyetimiz, hem vatanımızın güvenliği, hem vatandaşlarımızın huzur ve esenliği açısından hayati öneme sahiptir. Bundan geriye dönüş asla söz konusu olamaz.” söylemlerine dikkati çekti.