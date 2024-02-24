İletişim Başkanı Altun’dan KAAN paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, yerli projelerle savunma alanında çok daha özgüvenli olacağımız bir geleceğe doğru ilerlediğimizin altını çizdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı sosyal medya savunma alanıda yerli projelerin önemine dikkat çekti.

İletişim başkanı Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde askeri caydırıcılık kapasitesini hızla arttırmaktadır. Bunun en güncel örneği beşinci nesil savaş uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesidir.

Askeri stratejistlerimiz, mühendislerimiz, programcılarımız ve Türk şirketlerindeki diğer çalışanlarımızın hünerleri ve sıkı çalışması sayesinde ülkemizin savunma sektöründe kaydettiği ilerlemelerden büyük gurur duyuyoruz. Bu başarıdan dolayı TUSAŞ'ta görev alan herkesi bir kez daha kutlamak istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize yönelik vizyonu sayesinde, yerli projelerle savunma alanında çok daha özgüvenli olacağımız bir geleceğe doğru ilerlemekteyiz. Düşmanlarımızı caydırabilecek ve dünyanın dört bir yanındaki müttefik ve ortaklarımızın güvenliğine daha da güçlü bir şekilde katkıda bulunabileceğiz.

Son yirmi yılda pek çok ilke imza atarak hava, deniz ve kara kabiliyetlerimizde önemli ilerlemeler kaydettik ve geleceğin kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyoruz. Harp stratejileri geliştikçe bizim de sürekli olarak bu duruma adapte olmamız ve gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekecektir.

Bölgemizde barış ve istikrar için mücadele eden bir devlet olarak, millî savunma sanayimizin gelişmesi için gereken imkânları sağlamaya devam ediyoruz. Her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmak, bizim gibi bir ülke için jeopolitik bir zorunluluktur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kaydetmiş olduğumuz ilerleme sayesinde Türkiye her zamankinden daha öz güvenli ve kararlıdır. Kendisi bize imkânsızın sadece bir kelime olduğunu öğretmiştir. Eminim ki onun vizyonu daha nice kilometre taşına ulaşmada bizlere rehberlik edecektir.”