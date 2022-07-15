İletişim Başkanı Altun: Unutmayacağız, unutturmayacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milletin 15 Temmuz direnişini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, milletin ortaya koyduğu destansı mücadelenin adı olan 15 Temmuz'un Türkiye siyasi tarihi için de yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Milletin iradesine sahip çıkan sivil direnişin, karanlık güçlerin Türkiye'ye biçtiği kalıbı da o hain gecede çıplak elleriyle yırtıp attığını anımsatan İletişim Başkanı Altun, o gecede liderinin çağrısıyla sokaklara dökülen milletin, istiklaline, bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığını, böylece milletin, egemenliğin sahibinin bizatihi kendisi olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini aktardı.

Bu direnişin dünya tarihine de altın harflerle yazıldığını vurgulayan İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi söylediği 'Milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım.' sözü, millet iradesinin aşamayacağı hiçbir engelin olmayacağının idrakini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yolda en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Millî irade uğruna, vatanı uğruna, Türkiye aşkına can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletin 15 Temmuz direnişini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; dün olduğu gibi bugün de işgalcilerden, darbecilerden, terör örgütlerinden ve destekçilerinden yargı önünde hesap soracağız, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edeceğiz" ifadelerine yer verdi.