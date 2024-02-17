İLBANK’tan Manisa'daki çevreci tesise tam not

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün girişimleriyle Manisa’ya kazandırılan ve şehrin 40 yıllık çöp sorununu sonlandırdığı gibi, ekonomik anlamda ülkeye katma değer de sağlayan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahası, yurt içi ve yurt dışından ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu bağlamda İLBANK İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, Türkiye genelinde görev yapan proje birimleri ve yetkili personeli ile modern tesisi ziyaret etti. Çevreci tesisi gezen ve işleyişi hakkında bilgi alan heyet tesise tam not verdi. MANİSA (İGFA) - İLBANK İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, İLBANK Proje Dairesi Başkanı Gülsevim Küçük Köseler, İLBANK Eğitim Dairesi Başkanı Turay Aksoy ve 18 bölge müdürlüğünde görev yapan proje birimleriyle, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün girişimleriyle kurulan ve Türkiye’nin kamu kaynaklı en büyük yatırımı olma özelliği taşıyan, Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahası’nda teknik incelemede bulundu. Programda, tesis ile ilgili bilgi veren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Adem Gökçe, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün çevre yatırımlarına verdiği önemin hem ülkemiz için, hem de Manisa için şans olduğuna dikkat çekti.

ÖRNEK TESİSE TEKNİK GEZİ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Adem Gökçe, İLBANK heyetine yüzde 100 kamu yatırımı ile yapılan ve 4 Ekim 2017 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinin nihai durum bilgisi, ÇED kapsamı ile yapılmakta olan yakma tesisi, fermantasyon ve arıtma tesisi kapasite artışı ile lot genişletme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Modern çevreci tesis, İLBANK heyetinin büyük beğenisini kazandı.