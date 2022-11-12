İl müftülerine yeni atama

İl Müftüsü Atama Kararları, Resmi Gazete'nin 12 Kasım 2022, Sayı, 2022/32011 Karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Buna göre; Edirne İl Müftülüğüne, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Bayburt İl Müftülüğüne, Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Kilis İl Müftülüğüne, Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Tekirdağ İl Müftülüğüne, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Manisa İl Müftülüğüne, Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Aksaray İl Müftülüğüne, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya İl Müftülüğüne, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Erzurum İl Müftülüğüne, Düzce İl Müftüsü Rüstem Can, Düzce İl Müftülüğüne, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Trabzon İl Müftülüğüne, Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın, Elazığ İl Müftülüğüne İrfan Üstündağ, Sivas İl Müftülüğüne, Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Nevşehir İl Müftülüğüne, Uşak İl Müftüsü Kazım Güzel, Uşak İl Müftülüğüne, Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır ve Erzincan İl Müftülüğüne Muharrem Gül atandı.