İkna yoluyla 83 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 83’e yükseldi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 ve 2022 yılında terör örgütüne katıldıklarını, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 83’e yükseldi.