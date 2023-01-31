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İkna yoluyla 4 terörist daha teslim oldu
GÜNDEM 31.01.2023, 17:58
Terör Örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 4 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olmasıyla birlikte sayı 5'e çıktı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğ'ünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; son 24 saat içerisinde PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarının 1992 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 5'e yükseldi.
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