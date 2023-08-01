İkinci toplantı 14 Ağustos'ta

Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme zammının görüşüleceği ikinci toplantı 14 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.ANKARA (İGFA) - Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilki,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İkinci toplantının 14 Ağustos'ta yapılacağı duyuruldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık bir ay sürecek kamu görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimizin ilk toplantısını memur konfederasyonlarımızın genel başkanları ve 11 hizmet kolundaki yetkili sendikalarımızın temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, "Müzakere sürecinin tüm tarafları memnun edecek şekilde ülkemiz ve milletimiz adına hayırla sonuçlanmasını diliyorum" paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/isikhanvedat/status/1686390193958604802