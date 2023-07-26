İkinci elde dolandırıcıların tuzağına düşmeyin!

İkinci el araç piyasası son derece hareketli geçişler yaşıyor. Son yıllarda otomatik vites araçlar, manuel araçlara göre daha çok tercih ediliyor. Peki ikinci el araç piyasasında hile ve dolandırıcılara kanmadan güvenilir bir şekilde araç satın almak için nelere dikkat etmeliyiz?Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Otomotiv sektörü esnafı Sadrettin Şengül, ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında açıklamalarda bulundu.

İkinci el araç satın alırken kurumsal firmaların önemli olduğuna dikkat çeken Şengül, ikinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken hususların başında arabanın bakım geçmişi ve arabanın üzerine yapılmış hasar onarımı geldiğine dikkati çekerek, "Tabi ülkemizde bunların tespit edilmesi gereken yerler ekspertiz noktalarıdır. Müşteri, alacağı aracı ekspertiz noktasına götürüyor fakat ekspertiz merkezlerinde de görünmeyen bazı hasarlar oluyor. Müşterinin böyle durumlardan kaçabilmesi için otomobilini satın aldığı yer çok önemlidir. Araç satın alırken, kurumsal yerleri veya o şehrin bilindik araç alım-satım yapan firmalarını tercih etmeleri, müşteriyi araç satın aldıktan sonra karşısına çıkabilecek arızalar ve çözülemez problemler karşısında koruyacaktır. Kaçınılması gereken yerler al-sat yapan yerlerdir. Kurumsal yerleri tercih etmeliler" diye konuştu.

“EN ÇOK PROBLEM OTOMATİK ARAÇLARDA”

En sık karşılaşılan problemlerin otomatik araçlarda olduğuna değinen Sadrettin Şengül, "Son dönemde otomatik araç satışları arttığı için bu ikinci el otomobile de yansıdı. Alacağımız araç otomatik vites ise, problemler çıkıyor. Bu problemler ekspertiz firmasında anlaşılamayabiliyor. Sonradan sorun çıkıyor, bunlar da büyük maliyetli onarımlar oluyor. En çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri de otomobili otomatik tercih edecekseniz mutlaka markanın ilgili bir özel servisine ya da yetkili servisine götürüp o otomatik vitesin geçmişine baktırmak. Çünkü bugün o onarımların ortalama maliyeti 40 bin TL’den başlıyor. Bu rakamlar, ikinci el otomobil alanlar için çok küçük rakamlar değil" dedi.

https://youtu.be/cj_N7zI1tp4